publié le 26/04/2017 à 06:00

Ce mercredi 26 avril, les températures seront en chute sur la France, avec des gelées fréquentes sur la moitié nord et des minimales qui tourneront autour de -2 et +2 degrés dans l'intérieur, 1 à 6 degrés près des côtes, de 2 à 8 degrés sur la moitié sud, de 9 à 15 degrés près de la Méditerranée et en Corse, selon le bulletin de Météo France.



Du sud de l'Alsace à la Franche-Comté, l'est de Rhône-Alpes et PACA, la journée débutera sous un ciel couvert, des précipitations encore généralisées et parfois marquées,Les températures seront en chute, avec des gelées fréquentes.

La limite pluie-neige s'observera autour de 400 à 500 mètres sur les Vosges et la Franche-Comté, 500 à 600 mètres sur le nord-est du Massif central, 600 à 800 mètres sur le Jura, 1.200 à 1.300 mètres sur le nord des Alpes, 2.000 mètres sur les Alpes du Sud. Au fil de la matinée ces précipitations se limiteront au Jura et aux Alpes.

Sur le reste du pays, un temps variable va s'installer, avec un ciel le plus souvent très nuageux et des averses, plus fréquentes et soutenues vers les Pyrénées, le Massif central et le relief du nord-est, des chutes de neige vers 600 à 800 mètres sur le Massif central, 800 à 1.000 mètres sur les Pyrénées et 500 à 600 mètres sur le nord-est. La tramontane se mettra en place avec des rafales à 70 km/h.



Des côtes de la Manche jusqu'aux Pays de la Loire et la frontière belge, les giboulées seront fréquentes et soutenues, parfois accompagnées d'orages et de chutes de grésil.



Les maximales iront de 9 à 14 degrés sur la plupart des régions mais atteindront encore 15 à 20 degrés sur le pourtour méditerranéen et jusqu'à 22 degrés en Corse.