publié le 30/05/2017 à 05:58

Météo-France a placé cinq départements d'Occitanie en vigilance orange jusqu'à minuit, en raison d'orages accompagnés de fortes précipitations : l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées et le Tarn-et-Garonne.



Le temps de ce mardi 30 mai sera orageux sur une grande partie du pays et les températures commenceront à baisser, selon Météo-France. Dans la matinée, des averses concerneront les régions des Pyrénées à la Lorraine. Quelques coups de tonnerre pourront se faire entendre. L'après-midi, le ciel prendra un aspect menaçant avec des ondées de plus en plus fréquentes, principalement du piémont pyrénéen aux contreforts du massif Central. En soirée, les pluies pourront être abondantes temporairement sur ces régions.

De l'estuaire de la Gironde à la frontière belge, le temps sera plus frais et calme avec une matinée sous la grisaille. De timides éclaircies feront leur apparition peu avant la mi-journée et les nuages laisseront un peu plus de place au soleil l'après-midi.

De la côte d'Azur aux Savoies, le ciel restera majoritairement bleu malgré la formation de cumulus sur le relief, porteurs de quelques averses. Ailleurs sur le Sud-Est, les nuages élevés envahiront le ciel et s'épaissiront dans la matinée, voilant totalement le soleil. Une atmosphère lourde s'imposera, avec quelques averses orageuses près des Cévennes en soirée.

Les températures

Les minimales seront comprises entre 11 et 16 degrés sur la moitié ouest et le Sud-Est, encore 15 à 19 degrés sur le Nord-Est.



Les maximales continueront de baisser avec 19 à 24 degrés de la pointe bretonne à la frontière belge et jusqu'à Midi-Pyrénées, 24 à 30 degrés sur la façade Est et la Corse.