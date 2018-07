publié le 29/08/2016 à 06:01

Les températures poursuivent leur baisse ce lundi 29 août. Au petit matin, elles varient entre 14 et 18 degrés en général, jusqu'à 22 près de la Méditerranée. Les maximales perdent à nouveau entre 3 et 7 degrés par rapport à la veille et vont de 22 à 26 degrés sur la moitié nord, 24 à 28 en général au sud, encore 30 à 34 degrés sur le nord du Languedoc et la Provence. Ce temps nettement moins chaud s'accompagne également d'un soleil moins présent.

Sur une bonne moitié nord-ouest du pays, le ciel est même très nuageux à couvert le matin, avec quelques pluies faibles et éparses. Le ciel est plus variable l'après-midi, de belles éclaircies se développent sur les façades Manche et Atlantique, dans une atmosphère rafraîchie. Sur les Pyrénées en revanche le ciel reste bouché, des averses orageuses s'intensifient l'après-midi sur l'est de la chaîne.



Les Alpes frontalières subissent également des averses ponctuellement orageuses, de petites ondées peuvent parfois déborder sur la Provence. Autour du golfe du Lion une tramontane modérée dégage plus durablement le ciel. En soirée, le mistral est également de la partie. Du Massif central et Rhône-Alpes jusqu'au Nord-Est, après un début de matinée plutôt nuageux, avec quelques pluies sur le Jura notamment, le soleil s'impose progressivement en journée.