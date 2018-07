publié le 28/11/2016 à 06:01

Le temps sera marqué lundi 28 novembre par une nouvelle baisse des températures, qui seront inférieures aux moyennes saisonnières, tandis que la moitié nord de l'Hexagone bénéficiera de belles éclaircies et que le ciel sera partagé dans le moitié sud, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, les nuages seront encore bien présents sur le centre-est du pays, du Massif central au Poitou-Charentes, et le sud des Pays de la Loire, ainsi que sur l'extrême Sud-Ouest. Ils seront parfois accompagnés de bancs de brouillards denses sur le Massif central et du sud de l'Aquitaine à Midi-Pyrénées.



Ailleurs, le ciel sera plus lumineux. De l'Alsace à la Bretagne et au Nord-Pas de Calais, la matinée s'annonce bien ensoleillée. Un vent de nord-est sensible soufflera sur le littoral de la Manche. Du nord de l'Aquitaine au Languedoc et des Alpes à Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'en Corse, le ciel sera tantôt voilé, tantôt partagé entre nuages et éclaircies. Le mistral soufflera faiblement en son domaine.

L'après-midi, le soleil parviendra à s'imposer sur une grande partie des régions. De la Franche-Comté à la Bretagne et de l'Alsace au Nord-Pas-de-Calais, on profitera d'un beau ciel bleu. Le vent se renforcera sur les côtes de Manche et atteindra 50 à 70 km/h en rafales. Plus au sud, du Poitou à la Gironde jusqu'au Languedoc, sur les Alpes et le massif pyrénéen, nuages et belles éclaircies se partageront équitablement le ciel.

En revanche, sur le Massif central, le littoral méditerranéen, le relief corse et du sud de l'Aquitaine jusqu'au Lauragais, les nuages seront tenaces et resteront bien installés, permettant tout au plus de timides éclaircies. Sur l'Île de Beauté, une averse en soirée ne sera pas exclue sur la côte orientale.

Les températures

Les températures vont continuer de baisser et seront en dessous des moyennes saisonnières. Les minimales iront de 0 à 2 degrés à l'est d'un axe Basse-Normandie-Paca, affichant localement -1 à 0 degré sur le quart Nord-Est. Elles atteindront 2 à 5 degrés le reste du territoire, grimpant jusqu'à 6 à 12 degrés sur les littoraux et en Corse.



Les maximales s'élèveront de 4 à 7 degrés des frontières du Nord à la Normandie, la région Centre et au Massif central. Elles iront de 13 à 16 degrés sur le pourtour méditerranéen et la Corse, offrant 8 à 12 degrés ailleurs.