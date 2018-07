publié le 27/07/2017 à 06:37

Ce jeudi 27 juillet, les nuages seront tenaces le matin de la Bretagne à la frontière belge, se dissipant partiellement dans l'après-midi pour laisser place aux éclaircies, et il faudra encore compter avec du vent dans le Sud-Est, selon Météo-France. Dans cette région, Mistral et Tramontane ne souffleront plus en rafales mais le vent d'ouest sera encore sensible sur les côtes varoises avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h dans l'après-midi et en soirée. Ce vent soufflera également sur le sud de la Corse.



Du sud de l'Aquitaine aux Alpes, on assistera au retour du soleil et le mercure grimpera légèrement. Un vent d'ouest modéré sera présent sur le littoral de la Manche et se renforcera en soirée avec des rafales voisines de 60 km/h. Le ciel restera chargé de la Gironde à l'Alsace-Lorraine en donnant des pluies faibles. Des averses se développeront dans l'après-midi sur le Nord-Est et pourront s'accompagner d'un coup de tonnerre.

Les températures

Au petit matin, il fera entre 11 et 16 degrés en général sur le pays, 15 à 18 degrés sur la côte atlantique et jusqu'à 21 en bord de Méditerranée. Les maximales seront stationnaires sur un grand quart Nord-Ouest avec 19 à 22 degrés. Elles seront en hausse sur le reste du pays avec 23 à 29 degrés dans le Sud-Ouest et 22 à 28 degrés du Nord-Est au Centre-Est, jusqu'à 28 à 32 degrés dans le Sud-Est, voire 34 à 35 dans le Var.