Météo en France : les prévisions du dimanche 29 mai

publié le 29/05/2016 à 10:09

Le temps restera orageux dimanche sur pratiquement tout l'Hexagone et les températures vont baisser, selon les prévisions publiées samedi après-midi par Météo-France, qui rappelle qu'une vigilance orange pour fortes pluies est en cours.



Dimanche, le temps sera encore pluvieux et orageux sur le Nord et l'Est. Des pluies circuleront dès le matin du Nord-Est à l'Ile-de-France, au Centre et au Massif central. Elles laisseront place à des orages l'après-midi, sous un ciel qui restera en général très chargé toute la journée.

Les régions bordant la Manche seront épargnées et bénéficieront de quelques éclaircies. Des pluies orageuses circuleront également du Massif central au Sud-Est, temporairement soutenues notamment en vallée du Rhône et en Provence. L'après-midi, ces pluies s'estomperont et des éclaircies se développeront, mais des orages éclateront localement, principalement en Rhône-Alpes.

Autour du golfe du Lion, la tramontane va se lever vers la mi-journée et le ciel s'éclaircira rapidement. En Aquitaine, le temps se calmera également l'après-midi. L'amélioration gagnera le quart Sud-Ouest en soirée.

Les températures

Les températures seront encore en baisse. Les minimales iront de 10 à 15 degrés. Les maximales afficheront de 17 à 20 degrés en général et grimperont jusqu'à 21 à 24 degrés dans le Sud-Est et en Corse.