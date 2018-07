Météo en France : les prévisions du dimanche 27 novembre

publié le 27/11/2016 à 07:13

Le temps de ce dimanche 27 novembre sera marqué par un début de recul des températures, qui seront en légère baisse, d'après les prévisions de Météo-France publiées la veille. Sur la moitié nord du pays, le matin, le ciel sera bas et gris avec d'épais brouillards sur le Centre et l'Est et quelques pluies faibles sur les Hauts-de-France, la Lorraine et l'Alsace. L'après-midi, ces petites pluies ou bruines ne concerneront plus que les côtes de Manche, essentiellement le Cotentin, poussées par un vent de nord-est sensible et froid. Des éclaircies se développeront sur la Bretagne et au nord de la Seine, de simples trouées ailleurs.



Sur la moitié sud, le soleil sera davantage présent, excepté sur les Pyrénées. Le matin, les brouillards seront toutefois nombreux de la Garonne aux vallées du Massif central et à Rhône-Alpes. Quelques ondées se déclencheront sur l'Aude et la plaine littorale des Pyrénées-Orientales. L'après-midi, le soleil dominera, mais des plaques de nuages bas persisteront par endroits, notamment en Aquitaine et sur le Roussillon. Le relief alpin, la Provence et la Corse bénéficieront d'une journée ensoleillée. Un petit mistral se lèvera l'après-midi dans le couloir rhodanien.

Les températures

Les températures seront en légère diminution. Les minimales iront de 2 à 6 degrés en général. Elles afficheront entre 5 et 11 degrés du Sud-Ouest à la Méditerranée. Les maximales ne dépasseront pas 6 à 9 degrés dans le Nord et l'Est jusqu'au Lyonnais. Elles atteindront 10 à 13 degrés de la Bretagne à l'Auvergne, et grimperont jusqu'à 14 à 18 degrés de la Nouvelle-Aquitaine aux régions méditerranéennes.