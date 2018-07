Météo en France : les prévisions du dimanche 26 juin

publié le 26/06/2016 à 07:31

Le temps dimanche sera bien ensoleillé sur la moitié sud du pays, plus mitigé voire orageux dans le nord, selon Météo-France. Le soleil dominera dans le sud, seules quelques averses seront à craindre au voisinage des Pyrénées, sur les Alpes et le relief de la Corse. Autour de la Méditerranée, mistral et tramontane souffleront jusqu'à 70 km/h en rafales.



Au nord, le temps sera plus mitigé. En journée, les nuages laisseront percer de belles éclaircies. Toutefois, quelques averses circuleront entre la Normandie, l’Île-de-France et le Benelux puis de la Champagne-Ardenne à la Lorraine dans l'après-midi. Un coup de tonnerre sera possible au nord de la Seine. Par ailleurs, le ciel se couvrira progressivement avec quelques gouttes de la Bretagne au Cotentin.

Les températures

Le matin, les températures iront de 10 à 15 degrés, jusqu'à 16 à 20 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 18 à 24 degrés sur la plupart des régions, localement 25 à 26 degrés dans le Sud-Ouest et jusqu'à 27 à 33 degrés sur le Sud-Est et en Corse.