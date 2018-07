publié le 28/07/2016 à 05:45

Un Marocain, assigné à résidence en Martinique, fait depuis mercredi 27 juillet l'objet de recherches actives et d'un appel à témoins des autorités après s'être soustrait à son assignation, a-t-on appris auprès du commandement de la gendarmerie de Martinique. Selon une fiche de renseignement et de recherches de la gendarmerie nationale circulant sur les réseaux sociaux, "les autorités marocaines le soupçonnent d'être lié à des responsables d'Al-Qaïda au Maghreb Islamique (Aqmi). Il les aurait aidés à diffuser leurs messages via internet.



Ce soupçon est partagé par les services français de lutte contre le terrorisme, qui considèrent que cet homme est connu pour son appartenance à la mouvance jihadiste internationale", indique également cette fiche. Un communiqué du commandement de la gendarmerie précise qu'un "un homme de nationalité marocaine, assigné à résidence sur la commune du Morne-Rouge depuis le 15 mai 2014, s'est soustrait à cette mesure à compter de la matinée du mercredi 27 juillet 2016", indique un communiqué du commandement de la gendarmerie.

Un numéro en cas d'information

Le communiqué précise, avec trois photos à l'appui, le signalement de cet homme : "âgé de 40 ans, corpulence très mince, taille 1m69, visage ovale, yeux noirs, cheveux châtains mi-longs ondulés. Il serait porteur d'un sac de voyage de couleur grise et d'un sac cabas rayé rouge et blanc". La gendarmerie demande à toute personne ayant une information permettant de le localiser de contacter le centre opérationnel de la gendarmerie au 0596 59 90 00.

Le communiqué ne précise pas le nom de l'individu. Néanmoins, selon la fiche de renseignement et de recherches de la gendarmerie nationale circulant sur les réseaux sociaux avec les mêmes photos et reprise par des médias locaux, il s'agirait de "Rachid Rafaa, né le 30 juin 1976 à Marrakech (Maroc) de nationalité marocaine, informaticien".

