publié le 27/10/2017 à 10:59

"Êtes-vous marié, pacsé, en union libre, veuf, divorcé ou célibataire ?" C'est la question posée par l'Insee lors de son grand recensement sur la situation des couples français. Les résultats ont été publiés jeudi 26 octobre. Principale enseignement : la proportion des personnes en couple mariées diminue régulièrement, puisqu'elle était de 73% en France métropolitaine en 2016 (contre 87% en 1990). Depuis la création du pacte civil de solidarité (Pacs) en 1999, la part des couples en union libre s'est stabilisée : 13% en 1990, 18% en 1999, 20% en 2011 comme en l'an passé. La part des couples pacsés est pour sa part passée de 4% à 7% entre 2011 et 2016.



Pourquoi se marie-t-on moins aujourd'hui ? Sur RTL, le sociologue Gérard Mermet avance les "alternatives". Il explique que, "pour la première fois depuis 2015, on a réussi à séparer l'état matrimonial légal (marié, divorcé, veuf ou célibataire) et la situation conjugale de fait (pacsé, en union libre...). Pour lui, c'est une "illustration de grands mouvements qui traversent la société depuis assez longtemps, et qu'on a mis du temps à traduire dans la statistique".



Le recensement de la population évolue : de l’état matrimonial légal à la situation conjugale de fait : Jusqu’aux…https://t.co/fjBsFUhMt1 — Insee (@InseeFr) 26 octobre 2017

Gérard Mermet note que la montée de la courbe des divorces au fil du temps "s'accroissait beaucoup avec la complexité de la société, mais aussi avec la volonté des couples de réussir cette double performance d'être à la fois heureux ensemble en tant que couple et heureux individuellement". Si on se marie aujourd'hui "de façon un peu plus engagé", il constate aussi la baisse du nombre de divorces.