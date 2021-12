Grand Loto de Noël : les résultats du tirage du 24 décembre 2021

Comme chaque année, la Française des jeux a fait preuve de générosité en proposant un tirage du loto exceptionnel ce vendredi 24 décembre. Ce Grand Loto de Noël proposait la somme de 15 millions d'euros à qui trouverait la combinaison gagnante.

Aucun jour n'a remporté le jackpot. Les numéros gagnants du tirage du Loto du 24 décembre sont les suivants : 8 - 10 - 17 - 26 - 47 et le N°Chance 10 ainsi que le Joker+® 2 502 51.

Une bonne nouvelle toutefois : ce ne sont pas 20 mais 100 codes Loto qui permettront à d'autres joueurs de remporter 20.000 euros. Voici la liste des codes gagnants :

A 0958 6580 - A 1174 0781 - A 4733 9370 - A 7292 3991 - B 0476 1261 - B 4321 6024 - B 4948 3768 - B 8253 0209 - C 3385 9056 - C 4416 1451 - C 4785 1209 - C 4821 8122 - C 4873 9554 - C 5622 1243 - C 7407 3835 - C 8994 4436 - D 0238 5190 - D 2274 3081 - D 2807 2581 - D 5550 9455 - D 5966 5637 - D 7285 0318 - D 8087 8513 - E 0387 6189 - E 6885 4632 - F 0980 0998 - F 5575 3922 - F 7098 5381 - F 8000 6658 - F 8277 6897 - F 8849 3379 - G 0456 7043 - G 3236 9907 - G 4509 3063 - G 4586 1994 - G 6786 3463 - G 8086 2968 - H 0439 7182 - H 0635 3310 - H 5568 2507 - H 8427 3896 - H 8767 0079 - H 9082 5954 - I 9728 7721 - J 0831 6666 - J 4731 5616 - J 7105 0550 - J 9480 4210 - K 0321 6152 - K 4045 2821 - K 5037 1524 - K 7579 2930 - K 7725 6599 - K 9922 2174 - L 0322 7163 - L 4899 3349 - L 5636 2235 - L 7302 8272 - L 7971 7008 - L 9018 1038 - L 9107 1260 - M 3370 0762 - M 3427 1062 - M 5844 7117 - N 1919 4192 - N 5304 3902 - N 5556 4344 - O 1181 5564 - O 1584 9350 - O 4007 9374 - O 4085 4579 - O 7361 3069 - P 4938 3162 - P 9098 4646 - Q 2999 8618 - Q 5202 1276 - Q 5444 2044 - Q 6805 6513 - R 1468 9641 - R 2986 4334 - R 7225 6277 - S 0595 0162 - S 0820 6781 - S 1130 9133 - S 3300 8590 - S 3713 5104 - S 4978 8648 - S 6134 0243 - S 7467 0426 - S 9098 5148 - T 3289 1991 - T 4099 4676 - U 1420 9232 - U 1941 8859 - U 2265 2366 - U 4309 2974 - U 9604 1641 - V 6206 7097 - V 8263 3326 - V 8275 9389.