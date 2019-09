Loto : les résultats du tirage du samedi 7 septembre 2019

publié le 07/09/2019 à 22:53

Les résultats sont tombés. Pour remporter la mise ce samedi 7 septembre 2019, il fallait choisir les cinq bons numéros : 2 - 12 - 16 - 27 - 30 et le numéro chance 2.

Un joueur a trouvé la combinaison gagnante et eu la chance de remporter la jolie somme de 5 millions d'euros. Neuf chanceux ont eu les cinq bons numéros et empochent 100.000 euros. 83 joueurs ont coché les 4 numéros et le numéro chance. Ils touchent 1.000 euros. 924 personnes sont parvenues à trouver les 4 numéros et ont gagné 500 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 7084 1647, B 8614 1198, C 1350 0383, F 4091 2450, I 4662 4101, M 0738 3761, P 4958 5439, Q 7133 4123, S 3607 4123 et S 6524 5605.

Le prochain tirage aura lieu le lundi 9 septembre avec à la clé une cagnotte de 2 millions d'euros.