Loto : les résultats du tirage du samedi 25 août

publié le 25/08/2018 à 22:32

Un joueur a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce samedi 25 août. Pour remporter les 2 millions d'euros, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 6 - 15 - 16 - 29 - 44 et le numéro chance 3.



Personne n'a trouvé les cinq bons numéro sans le numéro chance. En revanche, lors de ce tirage, 57 joueurs ont trouvé la bonne combinaison des 4 bons numéros avec le numéro chance et remportent 1.000 euros. 521 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros sans le numéro chance. Ils remportent ainsi 500 euros chacun.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : B 1116 6627, E 0893 6520, F 7696 5050, H 9628 7080, I 3918 4574, J 9050 5401, L 6572 8527, P 2219 1432, S 3890 0518, T 0456 5552.

Le prochain tirage aura lieu le lundi 27 août 2018. Un jackpot de 2 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.