publié le 11/08/2018 à 23:00

Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce samedi 11 août. Il fallait pour cela choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 14 - 27 - 41 - 44 - 46 et le numéro chance 5.



Lors de ce tirage, personne n'a trouvé la bonne combinaison des 5 bons numéros sans le numéro chance. 2 joueurs ont trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance. Ils remportent ainsi 100.000 euros chacun.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : A 9351 6824, C 5365 3799, C 6967 2767, C 9253 2055, K 7117 3597, N 8286 5145, 0 2416 5101, 0 2541 9955, S 4183 2433 et Q 3111 3334.

Le prochain tirage aura lieu le lundi 13 août 2018. Un jackpot de 11 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.