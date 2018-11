Loto : les résultats du tirage du mercredi 7 novembre

publié le 07/11/2018 à 22:46

Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto de ce mercredi 7 novembre. Pour remporter les cinq millions d'euros, il fallait choisir les cinq bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 3 - 6 - 20 - 27 - 33 et le numéro chance 8.



Quatre joueurs ont en revanche trouvé la bonne combinaison, mais sans le numéro chance. Pour cela, il remporte 100.000 euros chacun. 41 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance. Ils gagnent ainsi 1.000 euros chacun. De plus, 503 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros sans le numéro chance et remportent 500 euros.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : A 0459 4788, C 4818 0637, E 2369 9766, E 7723 1625, I 2354 4407, I 9360 7772, J 6805 9340, T 9876 6925, U 6210 4151, V 2821 2810.

Le prochain tirage aura lieu le samedi 10 novembre 2018. Un jackpot de 6 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.