Loto : les résultats du tirage du mercredi 30 mai

publié le 30/05/2018 à 23:52

Un joueur a décroché la cagnotte du Loto mise en jeu ce mercredi 30 mai 2018. Pour décrocher le jackpot de 12 millions d'euros, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 4 - 33 - 36 - 41 - 44 et le numéro chance, le 6.



Un joueur a également trouvé les 5 bons numéros sans le numéro chance. Il gagne ainsi la jolie somme de 100.000 euros. 33 joueurs ont trouvé les 4 bons numéros et le numéro chance. Ils remportent ainsi 1.000 euros. 289 joueurs repartent avec 500 euros pour avoir trouvé les quatre bons numéros, sans le numéro chance.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : F 3432 7506, H 4929 8467, H 7663 8319, H 9693 2239, K 1122 9062, M 7177 7829, M 7918 9677, N 8408 9889, O 9245 6483, T 1030 8575

Le prochain tirage aura lieu le samedi 2 juin 2018. Une cagnotte de 2 millions d'euros sera mise en jeu à cette occasion par la Française des jeux.