Loto : les résultats du tirage du mercredi 27 juin

publié le 27/06/2018 à 23:31

Aucun joueur n'a décroché la cagnotte du Loto de 2 millions mise en jeu ce mercredi 27 juin. Pour décrocher le jackpot, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 8 - 9 - 11 - 26 - 41 et le numéro chance, le 10.



Trois joueurs ont trouvé les 5 bons numéros, sans le numéro chance. Ils gagnent 100.000 euros. 29 joueurs ont trouvé les 4 bons numéros et le numéro chance. Ils remportent ainsi 1.000 euros. 427 joueurs repartent avec 500 euros pour avoir trouvé les quatre bons numéros, sans le numéro chance.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : A 5000 5665, C 1851 4676, F 4728 0487, J 4816 1145, P 3850 5055, Q 1699 1951, R 9074 4987, U 1183 2750, V 1207 7203 et V 6385 1058.

Le prochain tirage aura lieu le samedi 30 juin 2018. Une cagnotte de 3 millions d'euros sera mise en jeu à cette occasion par la Française des jeux.