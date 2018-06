Loto : les résultats du tirage du lundi 25 juin

publié le 25/06/2018 à 23:19

Deux chanceux ont décroché la cagnotte du Loto et se partagent les 4 millions d'euros mis en jeu ce lundi 25 juin. Pour décrocher le jackpot, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 9 - 13 - 14 - 21 - 32 et le numéro chance, le 5.



Quatre joueurs ont trouvé les 5 bons numéros, sans le numéro chance. Ils gagnent 100.000 euros. 45 joueurs ont trouvé les 4 bons numéros et le numéro chance. Ils remportent ainsi 1.000 euros. 331 joueurs repartent avec 500 euros pour avoir trouvé les quatre bons numéros, sans le numéro chance.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : A 4851 3056, C 3059 9638, G 0497 3414, I 4057 2199, L 5371 4975, P 8411 5026, S 8886 4009, T 0465 5182, U 5683 6893 et V 2632 1798.

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 27 juin 2018. Une cagnotte de 2 millions d'euros sera mise en jeu à cette occasion par la Française des jeux.