Loto : les résultats du tirage du mercredi 25 septembre

publié le 25/09/2019 à 23:57

Les résultats sont tombés. Pour remporter la mise ce mercredi 25 septembre 2019, il fallait choisir les cinq bons numéros : 1 - 7 - 15 - 22 - 26 et le numéro chance 3.

Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante et eu la chance de remporter la jolie somme de 19 millions d'euros. Quatre chanceux ont eu les cinq bons numéros et empochent 100.000 euros. 95 joueurs ont coché les 4 numéros et le numéro chance. Ils touchent 1.000 euros. 924 personnes sont parvenues à trouver les 4 numéros et ont gagné 500 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 5013 4917, C 67021251, E 8429 8214, G 5959 5418, H 3620 7957, L 4119 1027, M 2735 3129, T 7039 2128, U 1573 2301, V 3489 3382.

Le prochain tirage aura lieu le samedi 28 septembre avec à la clé une cagnotte de 20 millions d'euros.