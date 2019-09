Loto : les résultats du tirage du mercredi 18 septembre

publié le 18/09/2019 à 23:00

Les résultats sont tombés. Pour remporter la mise ce mercredi 18 septembre 2019, il fallait choisir les cinq bons numéros : 3 - 5 - 6 - 16 - 36 et le numéro chance 10.

Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante et eu la chance de remporter la jolie somme de 16 millions d'euros. Trois chanceux ont eu les cinq bons numéros et empochent 100.000 euros. 48 joueurs ont coché les 4 numéros et le numéro chance. Ils touchent 1.000 euros. 485 personnes sont parvenues à trouver les 4 numéros et ont gagné 500 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 3378 7208, A 9623 9752, B 1434 3967, D 2554 5562, D 3881 4897, E 1073 6448, I 0450 3346, O 3045 1908, O 6242 9681, R 1627 1729.

Le prochain tirage aura lieu le samedi 21 septembre avec à la clé une cagnotte de 17 millions d'euros.