Loto : les résultats du tirage du lundi 30 septembre

publié le 30/09/2019 à 23:19

Pour remporter la mise, ce lundi 30 septembre, il fallait choisir les cinq bons numéros : 2 - 23 - 33 - 43 - 47 et le numéro chance : 2.



Deux joueurs ont trouvé la combinaison gagnante et remportent chacun un million d'euros. Trois personnes ont eu les cinq bon numéros et remportent quant à eux la somme de 100.000 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : B 5075 4144, B 9737 0059, C 0384 1915, D 4191 6180, D 5055 7783, E 2628 0830, F 9755 1382, L 0862 4906, P 9930 0295, T 8510 2777.

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 2 octobre avec à la clé une cagnotte de 2 millions d'euros.