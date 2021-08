Loto : les résultats du samedi 21 août 2021

Selon les résultats du Loto publiés par la Française des Jeux, le tirage des numéros gagnants de ce samedi 21 août 2021 est le suivant : 2 - 8 - 19 - 29 - 46 avec le 2 en numéro chance. Une cagnotte de 17 millions d'euros était en jeu.

Aucun joueur n'est parvenu à trouver la bonne combinaison. En revanche, quatre joueurs ont trouvé les cinq bons numéros. Ils remportent 72.432,50 euros. 65 joueurs ont gagné 1.087,90 euros en trouvant quatre bons numéros et le numéro chance. Enfin, 707 personnes empochent 360,70 euros après avoir coché quatre bons numéros sans le numéro chance.

Les numéros du second tirage sont les suivants : 4 - 9 - 20 - 23 - 38.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros étaient les suivants : C 2639 4308 - C 3766 0548 - C 8891 7608 - G 3044 8126 - M 3972 9761 - O 2139 2455 - O 7499 3631 - O 8493 8213 - P 2253 1161 - Q 1837 30 99



Prochain rendez-vous, lundi 23 août où une cagnotte de 18 millions d'euros sera mise en jeu.