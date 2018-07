publié le 27/04/2016 à 18:51

Quarante-huit heures après une grève des cheminots de la SNCF, qui défendaient leurs conditions de travail, les usagers de transports devront prendre leur mal en patience. En effet, la France se mobilise une nouvelle fois ce jeudi 28 avril, contre le projet de loi porté par la ministre du Travail, Myriam El Khomri, dont l'examen commence le 3 mai à l'Assemblée nationale. De nombreux secteurs seront touchés tels que les hôpitaux, les écoles et bien entendu, les transports.



À la SNCF, seul le syndicat SUD a déposé un préavis de grève national. L'impact sur le trafic devrait donc rester limité. "Plus de 90% des trains vont rouler sur l'ensemble du pays", affirme le porte-parole de la compagnie ferroviaire, rapporté par Francetvinfo. Il prévoit un trafic normal sur les lignes internationales, les TGV, ou encore le RER A et D en région parisienne.



Un train sur deux sur la ligne du RER B

En revanche, ce n'est pas la même histoire pour le RER B. Ce dernier sera fortement perturbé, la CGT-RATP ayant déposé un préavis qui court de mercredi à 22 heures jusqu'à vendredi à 6h40. Aux heures de pointe, 1 train sur 2 circulera entre la Gare du Nord et l'aéroport de Charles-de-Gaulle, tandis que 2 trains sur 3 circuleront entre la Gare du Nord et Saint-Rémy-lès-Chevreuse/Robinson.

Aux heures creuses, il faudra prévoir un train sur deux sur toute la ligne. Afin d'anticiper, la RATP a publié les horaires pour la ligne B, en cette journée de mobilisation. Concernant le RER C, 2 trains sur 3 circuleront. Pour ce qui est des TER, la SNCF est "en train de comptabiliser les grévistes", précise le porte-parole qui prévoit toutefois de "légères perturbations régionales". L'état du trafic sera délivré en temps réel sur le site de la SNCF, ou bien sur les comptes Twitter @SNCF et @SNCF_infopresse.

À Orléans, une gare désertique

Certaines villes sont malgré tout victimes de cette grève. C'est le cas de la gare d'Orléans qui ce jeudi matin n'est pas desservie, faute de personnels. Chloé, 16 ans, devait aller en cours mais se "retrouve bloquée à Orléans". "J'étudie à Bourges, ajoute-t-elle, mais je ne peux pas y aller". Un autre habitant a du mal à comprendre.



"La SNCF est aussi une part de l'État, explique-t-il. Les gens payent des impôts, ce n'est pas normal que dans une gare, il n'y ait aucun train". Les chauffeurs de taxi ne sont pas débordés, mais parviennent à philosopher. Selon Lucas, "ce n'est pas nous qui allons critiquer les gens qui luttent pour conserver leurs acquis".

20% des vols annulés à Orly

Le secteur aérien connaîtra également des perturbations. Des préavis de grève concernant l'ensemble de la fonction publique ont été déposés dans le cadre de cette journée d'action nationale interprofessionnelle. "20% des vols seront annulés au départ et à l'arrivée d'Orly", informe la direction générale de l'Aviation civile (DGAC), dans un communiqué de presse, qui invite les passagers à s'informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l'état de leur vol.