Limitation à 80km/h : les GPS se mettent à jour

publié le 30/06/2018 à 08:13

Dès dimanche 1er juillet, la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires sera en vigueur. Et tous les GPS seront aussi mis à jour. Après tout dépend du système de navigation. Si vous utilisez les applications pour smartphones type Waze, Mappy, ou encore Google Maps, le changement se fera automatiquement dès minuit.



Beaucoup de voitures possèdent un système intégré et dans ce cas c'est aussi automatique. La plupart des modèles récents, type Peugeot 3008 ou Renault Scenic, sont équipés d'un système de reconnaissance des panneaux, via des caméras, la nouvelle limitation s'affichera donc automatiquement. En revanche pour un modèle plus ancien. Il faudra, soit, passer en concession, soit, mettre à jour votre GPS.

D'autres voitures utilisent des boitiers nomades, que l'on peut utiliser d'une voiture à l'autre comme Coyotte ou Tom-Tom. Les 5 millions d’utilisateurs de Tom-Tom peuvent déjà mettre à jour leur boitier. L'opérateur a lui-même cartographié l'ensemble des routes pendant des mois. Un travail de titan, en dénombrant 466.000 kilomètres de routes concernés, soit plus que les 400.000 annoncées par le gouvernement.