Les parents ont-ils le droit de décider de tout pour leurs enfants ?

publié le 03/12/2018 à 07:00

Des premières activités d’éveil aux orientations professionnelles, en passant par les fréquentations et les relations amoureuses, certains parents s’approprient les décisions qui devraient revenir à leurs enfants, sous prétexte de mieux savoir ce qui est bon pour eux. Parfois, cela se poursuit à l’âge adulte où l’ombre du jugement parental rôde sur chaque résolution que l'on doit prendre. Quelles sont les limites ? Comment les reconnaître et les poser ? Comment grandir en développant son libre-arbitre ?

Invitées

-Fanny Cohen-Herlem, psychanalyste et pédopsychiatre, auteur de L’adoption : comment répondre aux questions des enfants (Editions Pascal)



-Marie Robert, professeure de lettres et de philosophie, fondatrice et directrice d’établissement Montessori, auteur de Kant tu ne sais plus quoi faire... (Editions Flammarion)

L'adoption comment répondre aux questions des enfants

Kant-tu-ne-sais-plus-quoi-faire

