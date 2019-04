Les Grandes Affaires de la Vème République

publié le 18/04/2019 à 21:00



Trois affaires, trois enquêtes choc qui ont fait la Une de l’actualité et qui auraient pu « faire sauter la république »…





Nous évoquons le personnage d’ Alfred Sirven, l’homme-clé de l’affaire Elf et à la longue cavale qui l’avait mené aux Philippines où il a finalement été arrêté dans des circonstances rocambolesques, le 2 février 2001 avant d’être rapatrié en France.



Jean-Marie Pontault avait mené l’enquête à l’époque, et il va nous raconter les coulisses de cette longue traque de celui qu’on avait surnommé à l’époque « l’escroc du siècle » et qui était soupçonné d’avoir établi un gigantesque réseau de corruption et d’avoir détourné d’immenses sommes d’argent pour les besoins de la cause.

Autre affaire, Il y a 34 ans, le Rainbow Warrior, navire amiral de Greenpeace, est coulé dans le port d’Auckland (Nouvelle-Zélande), par deux nageurs de combat de la DGSE. Cet attentat aux antipodes fut un scandale mondial débouchant sur une affaire d’État en France.





Nos invités

Jean Marie Pontaut, spécialiste des affaires policières et judiciaires, a créé en 1996 le service investigation de l’express. Co-auteur avec Philippe Broussard, ancien directeur du service "enquêtes" de l’Express et aujourd’hui le directeur adjoint de la rédaction du Monde. « Les grandes affaires de la Vème – Scandales, écoutes, morts suspectes » qui vient d’être réédité en format poche dans la collection texto.