Les experts à l'ancienne

L'édito de Jacques Pradel

Une émission spéciale de l’heure du crime ce soir, consacrée aux « pères-fondateurs » de la police scientifique.



On croyait tout savoir d’Alphonse Bertillon, l’inventeur de l’anthropométrie, ou du professeur Edmond Locard, créateur du premier laboratoire de police scientifique au monde, ou encore d’Alexandre Lacassagne, qui fit de la médecine-légale le partenaire incontournable des enquêtes criminelles modernes.

Mon invité, Philippe Marion, nous raconte ce soir des histoires à la sherlock-Holmes, qui montrent comment les ancêtres des experts utilisaient une science encore toute jeune, pour résoudre les énigmes criminelles les plus improbables : Le mystère de la première « malle-sanglante » de l’histoire du crime, résolue par Lacassagne, l’assassin confondu par Locard, qui a su trouver d’infimes traces de fond de teint sous ses ongles, alors qu’il pensait avoir réussi le crime parfait ! Le tueur confondu pour la première fois en France grâce à ses empreintes digitales, et même le singe dressé par un voyou pour cambrioler les bourgeois, et qui finira derrière les barreaux… du zoo de Lyon.



Dernier détail à propos de Philippe Marion : Il sait vraiment de quoi il parle : Il est depuis 21 ans le chef de la section physique-chimie du laboratoire de Lille, l’un des 5 grands laboratoires de la police Nationale. !



Et il a eut envie de rendre son hommage aux pionniers, t dans un livre les « Petites histoires de la police technique et scientifique ».





Philippe Marion, Docteur en sciences, Ingénieur en chef de police technique et scientifique, il est depuis 21 ans, le chef de la section Physique-Chimie du laboratoire de Lille à l'Institut National de Police Scientifique. Il sort un livre : Petite histoire de la police technique et scientifique.