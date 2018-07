Les énergies vertes sont en train de détrôner le nucléaire

et Loïc Farge

publié le 28/08/2017 à 08:02

Cette année, il devrait y avoir plus d'argent investi dans le monde dans des centrales solaires que dans le nucléaire, notamment grâce aux Chinois. C'est spectaculaire. En trois mois, ils viennent d'installer en panneaux solaires l'équivalent de sept réacteurs nucléaires. Déjà l'an dernier, le solaire et le vent (l'éolien) ont détrôné le charbon. Il y a eu plus d'investissements dans ces énergies que dans le fossile.



Ces énergies sont devenues rentables. Pour l'instant, elles ne représentent que 20% de la consommation d'électricité sur la planète. Mais au rythme où vont les installations, le solaire devrait devenir la première source d'énergie en 2050. Il y a la baisse du coût, mais aussi une volonté politique. L'Accord de Paris sur le climat y est pour quelque chose. 170 pays ont annoncé des plans de développement des énergies vertes.



La France en retard

Certaines villes se fixent même l'objectif d'arriver à 100% d'énergies renouvelables. C'est le cas de Vancouver au Canada, ou de Pittsburgh aux États-Unis. En France, il y a du retard. Chez nous, elles ne représentent 15% de notre électricité, contre 50% en Suède ou 30% en Autriche et au Danemark. Mais ça progresse. Les éoliennes en mer devraient finir par pousser.



Nicolas Hulot est rentré au gouvernement avec l'intention de fermer au moins dix-sept réacteurs nucléaires. Il annoncera bientôt comment il compte, en contrepartie, accélérer le développement des énergies propres.