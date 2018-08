publié le 31/08/2018 à 17:01

"La 'bonne' blague pas drôle du jour", "une honte", "imposture", "altruisme à coups de fusil"... La nouvelle campagne de pub des chasseurs ne passe pas sur les réseaux sociaux.



Lancée le 27 août, elle a commencé à être particulièrement remarquée après la démission surprise du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, le mardi 28 août. Un départ qui s'est justement organisé au lendemain d'une rencontre du ministre et Emmanuel Macron avec les chasseurs.

C'est surtout le slogan de la campagne qui fait grincer des dents : "Les chasseurs, premiers écologistes de France ?" Une phrase qui se décline sur plusieurs affiches, lesquelles répondent à la question par "oui", et livrent une explication comme : "Ils luttent contre les plantes invasives" ; "Ils participent bénévolement à la sauvegarde de l'habitat de cet oiseau" ; "Cette espèce menacée est sauvegardée par les chasseurs".

Lancement officiel de la campagne nationale « Les chasseurs, premiers écologistes de France » pic.twitter.com/eMh01hEx2E — FedeChasseurs 76 (@FedeChasseurs76) 27 août 2018

De nombreux internautes se disent choqués par ces termes. Beaucoup corrigent le slogan en remplaçant "écologistes" par "assassins" ou "humoristes". D'autres notent un certain paradoxe dans le fait de chasser et de se dire "premiers écologistes de France" et changent les visuels derrière le slogan.

Le client : J'adore !

L'agence : Mais les petits oiseaux en gros plan, en vie, avec beaucoup de vert, c'est plus grand public.

Le client : Ah oue ?

L'agence : Oui, ça souligne mieux "premiers écologistes de France"

Le client : Bon, ok, allons-y pour les autres visuels #Chasseurs pic.twitter.com/PwpfOQ6LWb — Laurent YoungStork ¿ (@LC_Youngstork) 29 août 2018

Chasse des oiseaux à la glu, blaireaux livrés aux chiens lors des véneries... les chasseurs « premiers écologistes de France » ont élargi leur tableau aujourd’hui. pic.twitter.com/XLvRxvYnfh — Virginie Garin (@virginie_garin) 28 août 2018

La Fondation Brigitte Bardot a forcément réagi. Sur Twitter, elle dénonce une "campagne volontairement provocatrice pour s'autopromouvoir" et de conclure par une citation empruntée à Michel Audiard : "Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît".

La "bonne" blague (pas drôle) du jour, les chasseurs se paient une campagne volontairement provocatrice pour s'autopromouvoir "premiers écologistes de France". Une pensée à Audiard, "les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait"... pic.twitter.com/lkHENQ5GBr — FONDATION B. BARDOT (@FBB_PORTEPAROLE) 29 août 2018

Le Monde note par ailleurs l'appropriation du vocabulaire écologiste par les chasseurs, qui le rejetaient jusqu'ici.