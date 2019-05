Les bobos sont-ils si détestables ?

publié le 06/05/2019 à 07:00

Ils sont écolos, cultivés, tournés vers la pédagogie positive, vivent en ville, se déplacent à vélo, votent à gauche... : les bobos en irritent plus d'un ! Bobo est est le diminutif de "bourgeois bohème", un néologisme apparu en 2000 aux Etats-Unis et qui s'est largement exporté en France depuis... Renaud leur a même consacré une chanson, "Les Bobos"! Qu'ont-ils de si particulier ? Pourquoi sont-ils mal-aimés ? Qu’est-ce qu’on leur reproche ? A tort ou à raison ? Est-il possible de réconcilier tout le monde ?

Invités

- Laure Watrin, journaliste et auteure de Les 100 mots des bobos co-écrit avec Thomas Legrand (Editions PUF)

- Rémy Oudghiri, sociologue, directeur de l’institut Sociovision, spécialiste des modes de vie et de consommation

Les 100 mots des bobos (Editions PUF)

