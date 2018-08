publié le 31/08/2018 à 08:08

C'est la toute première journée de grève de la rentrée sociale. Cinq syndicats, dont CGT et FO, appellent à une mobilisation nationale le 9 octobre prochain. Objectif : dénoncer la politique sociale du gouvernement. L'annonce de cette nouvelle mobilisation intervient alors que le Premier ministre, Édouard Philippe, reçoit toute cette semaine les syndicats et le patronat.



Un mouvement auquel se joindront également les lycéens. "On ira en manifestation, on bloquera des lycées parce qu'aujourd'hui la situation le nécessite", assure sur RTL Louis Boyard, le président de l'Union nationale des lycéens.

Selon lui, Parcoursup "est une catastrophe". Il assure aujourd'hui des gens n'ont toujours pas de réponse. Louis Boyard dénonce une "sélection sociale" et assure que "c'est notre avenir qui est attaqué". Il souhaite appeler à toutes les formes de mobilisation afin d'obtenir satisfaction.

À écouter également dans ce journal :

- Fait divers : Gérard Depardieu conteste les accusations de viol dont il fait l'objet. Le parquet de Paris a lancé hier une enquête préliminaire après la plainte d'une jeune actrice. Elle dit avoir été abusée sexuellement à deux reprises par le comédien les 7 et 13 août dernier au domicile de la star. "Je suis absolument convaincu que l'enquête permettra de démontrer sa totale innocence", a assuré Hervé Témime sur RTL.



- Justice : En Belgique, les familles des victimes de Marc Dutroux rejettent en bloc la proposition de son avocat. Dans une lettre envoyée la semaine dernière, il assurait que son client était prêt à répondre aux questions restées sans réponse. "De la pure stratégie", dit aujourd'hui sur RTL le père de Julie, enlevée, violée et assassinée en 95.



- Emmanuel Macron : Après la démission de Nicolas Hulot, Emmanuel Macron voit sa cote de popularité à son plus bas niveau. Il recueille 34% de bonnes opinions dans le dernier baromètre BVA pour RTL Orange et la Tribune. C'est 5 points de moins qu'il y a un mois.



- Culture : C'est ce vendredi 31 août qu'auront lieu les obsèques d'Aretha Franklin. De très nombreuses personnalités sont attendues, de Stevie Wonder à Ariana Grande en passant par Bill Clinton, qui devrait prendre la parole. Cette nuit, plus de 40 artistes sont montés sur scène à Détroit pour lui rendre hommage lors d'un concert.