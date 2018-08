publié le 24/08/2018 à 07:49

Depuis quelques jours, certains radars du département de l'Ain ne fonctionnent plus. La faute aux automobilistes, qui les vandalisent. Le radar de Saint-Martin-du-Mont ne flashe plus car il a été recouvert d'un film plastique noir, comme la plupart des radars dans les environs.



Sur cette route très passante, on compte trois zones de contrôle sur une portion de seulement 20 kilomètres. Les automobilistes ne décolèrent pas. "Rouler à 80 km/h sur une grande ligne droite comme ça... Je ne dis pas que je suis d'accord avec ceux qui vandalisent les radars, mais je ne suis pas contre non plus", explique un automobiliste qui emprunte régulièrement cette route.

Depuis le début de l'année, 86 radars ont été abîmés dans l'Ain, dont 28 depuis le passage de 90 à 80 km/h sur les routes secondaires, soit sept fois plus que l'année dernière à la même époque. En vandalisant un radar, un automobiliste s'expose à une amende allant de 3.500 à 75.000 euros.

