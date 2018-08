publié le 06/08/2018 à 07:50

La canicule va continuer de sévir et les températures les plus élevées sont attendues lundi et mardi 7 août, avec une augmentation de la pollution à l'ozone notamment dans la région parisienne, le sud et l'est qui entraînera des restrictions de la circulation automobile. Après une journée de dimanche encore très chaude sur la majeure partie du pays, particulièrement la moitié sud avec 36°C à Bordeaux, Lyon et Marseille relevés vers 16 heures, ou encore 37°C à Béziers ou Perpignan vers 15 heures, lundi sont attendus 36°C à Toulouse et 37°C à Bordeaux. Mardi 36°C à Paris ou à Lyon.



D'après Météo-France, "le pic de canicule devrait se situer lundi sur les régions du Sud-Ouest, mardi sur celles du Nord-Est, du Centre-Est et du bassin parisien". Lundi matin déjà, à 05H30, Météo-France a relevé 23°C à Paris, Dijon et Lyon, 24°C à Limoges ou Perpignan et 25°C dans la région niçoise. Pour ceux qui ont du mal à dormir ou rafraîchir leur logement, ça ne devrait donc pas s'arranger. "Les nuits suivantes resteront très chaudes, particulièrement en milieu urbain", indique Météo-France.

- Canicule : les consultations dans les services d'urgence en lien avec la canicule "sont relativement faibles", signe que les messages de prévention sont pris en compte, s'est félicitée dimanche la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Aux urgences, les "passages liés à la canicule sont relativement faibles, autour de 4%", et "ça ne bouge pas depuis plusieurs jours", a indiqué la ministre, qui s'exprimait à l'issue d'une visite aux urgences pédiatriques de l'hôpital Necker à Paris.

- Canicule : le préfet du Rhône a placé dimanche le bassin lyonnais en vigilance rouge pour les concentrations d'ozone et instauré la circulation différenciée à partir de lundi 5 heures à Lyon et Villeurbanne, interdisant de rouler aux véhicules les plus polluants.



- Indonésie : les équipes de secours indonésiennes se pressent lundi au milieu des ruines pour secourir des survivants d'un puissant séisme qui a fait au moins 91 morts sur l'île touristique de Lombok, une semaine seulement après un autre tremblement de terre meurtrier.



- Californie : Carr, sixième incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, a fait un septième mort, un monteur de lignes électriques, ont annoncé les autorités locales dimanche.



- Arabie Saoudite : le royaume a annoncé lundi qu'elle avait décidé d'expulser l'ambassadeur du Canada à Ryad et de geler toute relation commerciale, en réplique aux critiques répétées d'Ottawa sur la répression des militants de droits de l'Homme. Le royaume saoudien a donné 24 heures au diplomate canadien pour quitter le pays et rappelle son ambassadeur au Canada "pour consultations", dans un soudain durcissement des relations entre ces deux pays.