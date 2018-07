publié le 18/07/2018 à 19:06

L'enthousiasme après la victoire des Bleus au Mondial est quelque peu pollué par les critiques étrangères sur la diversité de l'équipe de France. "C'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde", voilà ce qu'on a pu entendre dans la bouche de journaliste américain, dans celle du président vénézuélien Nicolas Maduro.



Chacun instrumentalisant les origines familiales d'une partie des joueurs. Dans l'hexagone en tous cas, peu de débat. L'ensemble de la classe politique salue le parcours des tricolores à l’instar du député du Rassemblement National, Sébastien Chenu.

"Ces garçons sont Français, se reconnaissent comme Français, portent les valeurs de la République française et déclarent dans toutes les interviews être fiers d'être Français et vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes pour la France par conséquent je pense que ce sont des Français de grande qualité et que ça ne doit pas escamoter le débat sur l'immigration qui est un autre débat. Mais là nous avons affaire à des citoyens français, donc je ne vois pas bien pourquoi on essaye de racialiser les choses.

