Le trouble anxieux généralisé

publié le 27/11/2020

Lucas souhaiterait calmer son trouble anxieux généralisé | Date : 26/11/2020

Frédéric pense qu'il ne pourra pas tout dire à son psy | Date : 26/11/2020

Endométriose, chômage, Sabrina souhaite tourner une page avec optimisme | Date : 26/11/2020

Annick, en soins palliatifs à domicile, ne souhaite pas se résigner | Date : 26/11/2020





Lucas a un trouble anxieux généralisé depuis son plus jeune âge. La période actuelle accentue sa solitude. Bien qu'il ait essayé plusieurs méthodes pour s'apaiser, Lucas ne désespère pas et continue de chercher.

Frédéric a perdu son père et son oncle durant le mois de novembre. Très angoissé, il va voir sa psychologue le lendemain. Mais il a peur de ne pas avoir le temps de tout aborder.

Sabrina a vécu une période difficile. Souffrant d'endométriose et ayant perdu son emploi, cette année a été particulièrement rude. Mais elle souhaite écrire in nouveau chapitre de sa vie et aborde la future année avec optimisme.

Annick pensait qu'elle était en rémission de son dernier cancer. En août, les médecins lui ont finalement annoncé qu'il n'y avait plus de traitement possible. Elle est désormais en soins palliatifs à domicile. D'un naturel dynamique, Annick n'accepte pas de se laisser aller.

En 1986, les médecins ont annoncé à Christiane qu'il ne lui restait que 15 jours à vivre. Elle a aujourd'hui 80 ans.

Françoise a aussi des troubles anxieux et souhaite revenir sur le témoignage de Lucas.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée à l'antenne :

- "On peut se dire au revoir plusieurs fois" de David Servan Shreiber et Ursula Gauthier en Pocket



