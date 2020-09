publié le 11/09/2020 à 01:48

Françoise était avec son conjoint depuis plus de 30 ans et a deux enfant avec lui. Depuis l'année dernière, elle a décidé de le quitter. Il ne souhaitait pas se marier et l'atmosphère était de plus en plus irrespirable dans leur couple. Aujourd'hui, Françoise vit mal sa solitude mais ne souhaite pas faire machine arrière avec son ex-compagnon.

Le fils de la compagne de Stéphane est décédé la semaine dernière à l'age de 18 ans. Stéphane souhaitait parler de sa compagne et de son fils.

Valérie constate que sa relation avec sa fille de 44 ans est en train de se dégrader. Elle a tendance à être trop présente et trop en demande vis-à-vis de sa fille. Valérie comprend qu'elle s'éloigne car elle l'étouffe un peu. Mais bien qu'elle en ait conscience, Valérie n'arrive pas à se détacher d'elle.

Sabrina a été mariée de force à l'étranger à l'âge de 14 ans. Elle a réussi à fuir et à rentrer en France lorsqu'elle avait 19 ans. Elle a tout tenté pour y échapper, mais ses appels au secours ont tous été rejetés. Aujourd'hui seulement, elle commence à ressentir des sentiments négatifs à l'égard de sa famille. Sabrina revient sur son parcours avec pudeur et souhaite par la même occasion faire passer un message aux femmes victimes de ces pratiques illégales.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références citées à l'antenne :

- Association Voix de femme (SOS mariage forcé):

01.30.31.05.05 (appel local) ou www.stop-mariageforce.fr

- Violence Femme Info :

39 19 (anonyme et gratuit) ou www.solidaritefemmes.org

