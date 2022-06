Le meilleur de Laurent Gerra avec Philippe de Villiers et Michel Drucker

En pleine campagne des élections législatives, c'est le soutien d'Éric Zemmour Philippe de Villiers qui a tenu à s'exprimer : "Je suis allé soutenir le prince Éric, et je peux te dire que ce n'est pas gagner. On ne gagne pas la guerre nu-pied avec des mocassins sébago et avec un simple pantalon en toile. Je lui ai conseillé d'aller se changer, mais cette chochotte m'a répondu qu'il aurait trop chaud en armure et cuissard".



Enfin, il y a quelques jours, Michel Drucker annonçait son futur déménagement sur France 3 pour l'émission Vivement dimanche. Il en a profité pour saluer l'ensemble de ses connaissances dans le milieu : "140 ans de carrière, ça crée des amitiés. J'en profite pour saluer sœur Bernadette à la compta de Radio Notre-Dame et Yollande, dame pipi à l'ORTF".

