Le Mans : une nounou réunit les 200 enfants qu'elle a gardé

publié le 08/07/2018 à 21:22

C'est l'histoire d'une nounou à la retraite qui a voulu garder toute sa marmaille. Soit plus de 200 enfants, qu'elle a gardé pendant 35 ans dans l'Orne et dans la Sarthe. Ils ont tous fait le voyage pour la retrouver, samedi 7 juillet, à la salle des fêtes de Vibraye, près du Mans.



Des retrouvailles marquées par des sourires, des rires et quelques larmes. Les enfants qu'Annick Daguenet a gardé ont aujourd'hui entre 7 et 41 ans. Tous n'auraient jamais manqué ça, même si certains viennent de loin. "J'ai une petite du Canada, une de Dubaï et des enfants de Haute-Savoie", souligne l'ancienne nounou.

"C'est beaucoup de souvenirs, c'est une personne fantastique", explique l'une d'entre eux. Une opinion partagée par tous ces grands enfants, pour qui Annick "fait partie de la famille". "Elle nous a vu rire, elle nous a vu pleurer. Elle a tout fait pour nous. Et puis ça fait plaisir de voir qu'elle ne nous a pas oubliés", raconte une autre.

Pour cause, Annick a affiché près de 3000 photos de ceux qu'elle a vu grandir dans une pièce de sa maison, rapporte LCI. "C'est une carrière qui me plaisait énormément. C'est avant tout aimer les enfants, de les voir marcher, de les voir grandir et aujourd'hui de les voir adulte", dit-elle.