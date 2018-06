publié le 19/06/2018 à 17:30

Il y a 25 ans commençait aux États-Unis la diffusion d'Une Nounou d'enfer. Les aventures de Fran Fine dans le manoir et la vie famille de Monsieur Sheffield ont enchanté les téléspectateurs du monde entier.



L'actrice et créatrice de la série, Fran Drescher, a annoncé en marge d'un événement à Broadway, qu'elle et son ex-mari Pater Marc Jacobson (co-créateur du show) réfléchissaient très sérieusement à un revival d'Une Nounou d'enfer. "On est en train d'en parler. Peter et moi en parlons. Nous travaillons sur un très gros projet et ça va être très excitant pour les fans. Je n'ai pas le droit de vous en dire plus... mais ça va être énorme", a -t-elle déclaré aux journalistes de Entertainment Tonight.

La série ne pourrait naturellement pas reprendre au mariage entre les deux personnages principaux. "Il faudrait reprendre les mêmes personnages mais 20 ans après, expliquait Fran Drescher. On ne peut pas recommencer là où l'on s'est arrêté, mais ça serait une bonne chose, ça nous permettrait de rafraîchir la série".

Un revival d'Une Nounou d'enfer pourrait être un très bon remplacement pour combler le vide laisser par la disparition de Roseanne après les tweets polémiques de son actrice principale. "Je ne suis pas contre, mais j'attends d'avoir le coup de fil", a glissé Fran Drescher.