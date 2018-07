Le journal de 12h30 : un séisme frappe la région de La Rochelle

publié le 28/04/2016 à 13:14

Un tremblement de terre a secoué l’Ouest de la France ce 28 avril au matin. Vers 8h45, des secousses se sont fait ressentir en Charente-Maritime, entre La Rochelle et Rochefort, et même jusqu’en Vendée plus au nord. La terre aurait également tremblé aux alentours de Nantes et d’Angers. Selon le Réseau national de surveillance sismique (Rénass), le séisme était de magnitude 5 et son épicentre est situé entre Rochefort et La Rochelle. Aucune victime n'est à déplorer, mais il faut s'attendre à de possibles répliques.



Un séisme de ce niveau est considéré comme "modéré". Il peut causer des dommages significatifs à des édifices mal conçus dans des zones restreintes mais pas de dommages aux édifices bien construits, notent les spécialistes. "À cette heure, cet événement n'a pas donné lieu à des demandes de secours auprès des sapeurs-pompiers", a indiqué la préfecture. "Un recensement plus précis des conséquences a été lancé par les services de la Préfecture, en lien avec les sapeurs pompiers, la gendarmerie et les autres services de l'État", souligne-t-elle.

À écouter également dans ce journal

- L'avocate générale a requis jeudi 16 années de réclusion criminelle contre le braqueur présumé d'une bijouterie de Nice le 11 septembre 2013. Un braquage qui avait défrayé la chronique car le bijoutier cambriolé, excédé, avait fini par tirer et tuer l'un de ses agresseurs présumés, un jeune de 19 ans.

- Un cambriolage a eu lieu ce jeudi matin vers 5h30 à la boutique Chanel de l’avenue Montaigne à Paris (8e), non loin des Champs-Élysées. Les malfaiteurs ont réussi à pénétrer dans la boutique en attaquant l'entrée à la voiture bélier. En fuite, ils auraient volé plusieurs sacs à main.



- Dans un document dévoilé le 27 avril, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui négocie ce jeudi la convention qui la lie aux syndicats de médecins, dit vouloir introduire de nouveaux critères dans la rémunération des médecins, avec un système de bonus-malus en fonction des prescriptions des praticiens.



- François Hollande était en visite chez Thalès à Gennevilliers près de Paris. L'occasion pour l'entreprise d'annoncer l'embauche de 6.000 personnes cette année, dont entre 2.000 et 2.500 en France.



- 7e journée de mobilisation contre la loi Travail ce 28 avril. 200 manifestations ont lieu dans tout le pays. À Paris, le défilé partira à 14 de Denfert-Rochereau direction Nation. À Nantes, des incidents ont eu lieu en marge de la manifestation.



- Un accord a été trouvé dans la nuit de mercredi 27 avril à jeudi 28 avril par les organisations de salariés et d'employeurs du spectacle sur le régime d'assurance-chômage spécifique aux intermittents du spectacle.



- Trente ans après la séparation de Téléphone, les anciens membres du groupe (sauf Corinne Marienneau) : Les Insus, ont débuté à Amiens une énorme tournée de 53 dates jusqu'en novembre 2016.