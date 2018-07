Le gouvernement étudie la possibilité d'alourdir la fiscalité sur l'assurance-vie

publié le 30/08/2017 à 11:14

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire pourrait lever le voile aujourd'hui devant le Medef sur la philosophie fiscale du gouvernement.



Selon nos informations, les assureurs sont reçus ce même jour à Matignon pour évoquer la fiscalité de l'assurance-vie.



L'idée du gouvernement est de récupérer une partie de l'argent qui est stocké sur l'assurance-vie pour le réinjecter dans l'économie réelle et notamment dans le financement des entreprises et les actions en bourse.



Pour inciter les Français à vider leurs comptes, il se pourrait que le gouvernement alourdisse la fiscalité qui pèse au moment de la sortie.

Actuellement, on paie une taxe de 23% lors du déblocage du contrat, traditionnellement au bout de 8 ans. La fiscalité pourrait monter à 30%, au nom de ce qu'Emmanuel Macron a appelé la "Flat Tax".

Cette taxation pourrait être concentrée sur ceux qui possèdent plus de 150.000 euros sur leurs contrats. L'objectif est d'inciter les Français à placer l'argent ailleurs et moins longtemps.



Les assureurs, eux, préféreraient qu'on garde les 23% quitte à prolonger la durée de détention à 10 ou 12 ans et en y ajoutant des actions d'entreprises. Les arbitrages sont en cours.



On compte, au total, 54 millions de contrats d'assurance-vie et 17 millions de bénéficiaires. C'est le placement préféré des français avec le livret A. En tout, cela pèse 1.600 milliards d'euros, ce qui n'est pas si loin du PIB français.





