publié le 09/09/2018 à 17:57

Un loft, des appartements, un lieu à vocation sociale... Tel pourrait être le destin de l'église mise en vente par le diocèse de Nancy. Son prix : 190.000 euros.



Le diocèse de Nancy se sépare donc de l'église Saint-Jules à Longwy, en Meurthe-et-Moselle. La raison : l'édifice ne peut plus être entretenu et il est déserté par les fidèles. Sur l'annonce, l'église est présentée comme un loft à aménager. Robert Marchal, ex-vicaire général du diocèse de Nancy, a expliqué à France Bleu Lorraine : "Cela peut devenir des appartements, ou un lieu à vocation sociale. Cela peut paraître un peu bizarre de parler d’un loft sur l’annonce, mais il faut bien attirer le client".

Cette église de Meurthe-et-Moselle a été construite entre 1911 et 1913, après la loi de 1905. Elle est donc la propriété de l'Église et non de l'État.