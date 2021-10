Le couple comme alibi à une crise personnelle

Josselin ne reconnait plus sa femme, qui s'éloigne de lui

Pendant 2 ans, Géraldine est restée sous l'emprise d'un de ses voisins. Ayant peur de lui, elle n'a jamais osé porter plainte. Elle a réussi à le faire il y a plusieurs mois. Aujourd'hui, elle se sent humiliée et insécurisée, car il habite toujours dans le même immeuble.

Après 27 ans de mariage, Josselin constate que son épouse s'éloigne de plus en plus. Cela a commencé au départ de leur première fille et s'est aggravé suite à la grave maladie de leur fils de 22 ans. Elle lui reproche de ne pas l'avoir soutenue à ce moment. Malgré toutes les tentatives de Josselin de trouver une solution, sa femme est totalement fermée au dialogue.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

