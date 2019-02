Le concept de l’âme sœur est-il une arnaque ?

publié le 16/11/2018 à 07:00

Principalement exploitée dans la littérature, les films et les séries, la thématique de l'âme sœur fait rêver… et vendre aussi ! Elle place la barre très haut dans l’idéalisation des relations amoureuses… D'ailleurs, certains envisagent l'amour et le couple uniquement sous ce prisme et cette croyance : il y aurait quelque part dans notre monde une personne faite pour chacun d'entre nous. Si on a tous envie d'y croire, la réalité nous rappelle que l'amour n'est pas si simple. D'où vient ce concept d'âme sœur ? Quelles sont ses conséquences sur nos attentes ? Est-il bon de s'en affranchir ?

- Savario Tomasella, docteur en psychologie clinique et psychanalyste et auteur de Ces amitiés qui nous transforment (Editions Eyrolles)

- Marie Claude Treglia, journaliste

