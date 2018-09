publié le 18/09/2018 à 09:43

Après la démission fracassante de Bruno Julliard de son poste de premier adjoint à la mairie de Paris, les difficultés se multiplient ces derniers temps pour la maire de Paris. Mademoiselle Jade tente donc d'y voir plus clair avec Bertrand Delanoë.

L'ancien maire de Paris affirme qu'il discute souvent avec son "Anouchka" : "Vous savez, elle est très autoritaire : eins, drei, eins, drei, eins, drei..."



Et concernant les nouveaux urinoirs, installés au mois d'août dans la capitale, et loin de faire l'unanimité, Bertrand Delanoë s'est déjà fait son avis. "Elle a raison mon Anouchka", déclare-t-il. "Parce que qu'est-ce qu'ils veulent les Parisiens qui ont bu trop de thé vert et de bière sans gluten ? Ils veulent pouvoir faire un p'tit pissou : pssss pssss prout oups !"

L'ancien maire revient également sur le clip intitulé "Pas pipi dans Paris", financé par la mairie et qui a fait débat : "Au contraire ! Elle est très jolie cette vidéo toute jaune qui dit 'Aujourd'hui, je dis merci à ceux qui ne font pas pipi dans Paris'. Et j'ai une autre idée à proposer pour la grosse commission : 'Pas popo dans Paris' !", s'exclame-t-il, toujours imité par Laurent Gerra.