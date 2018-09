et Jade

publié le 17/09/2018 à 09:40

"Ohé les provinciaux, Ohé les provinciales ! Bienvenue au Château de l'Élysée. Veuillez prendre des patins et ne touchez à rien. Suivez-moi", lance le journaliste, imité par Laurent Gerra. Il poursuit : "Nous sommes dans la salle du Conseil des ministres. C'est là que, chaque mercredi, le roi Emmanuel Ier dicte son bon vouloir à ses ministres".



"Dites, monsieur Stéphane, elle est haute de plafond cette grande pièce, ça doit pas être facile à chauffer ?", demande une provinciale à l'accent prononcée, imitée par Mademoiselle Jade. "Détrompez-vous, la gueuse, car le Président-Soleil réchauffe quiconque le regarde", lui répond Stéphane Bern.

"Oh mais, c'est extraordinaire ! Le ministre Gérard Collomb s'est assoupi mercredi dernier, et depuis il somnole comme un bienheureux sur sa chaise ! Quelle chance exceptionnelle de le voir, c'est une des plus belles antiquités du gouvernement", s'exclame-t-il, toujours imité par l'humoriste.

"Et là, monsieur Stéphane, ces poules empaillées, ce ne seraient pas Agathe et Marianne, les deux poulets offerts au Président ?", l'interroge la provinciale, encore imitée par Mademoiselle Jade. "Chut ! C'est un Secret d'Histoire que je vous raconterai la prochaine fois ! N'oubliez pas le guide, c'est 15 euros le ticket à gratter", conclut le journaliste.