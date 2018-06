et Jade

publié le 29/06/2018 à 09:42

C'est Fanny Ardant qui a été la première personnalité imitée par Laurent Gerra, ce vendredi 29 juin. Quand Mademoiselle Jade lui demande si elle va faire les soldes ce week-end, la comédienne répond : "Mais oui, bien sûr que je vais profiter des soldes ! Des soldes privées, forcément".



"Tu sais, il n'y a pas que les femmes sublimes comme moi qui font les soldes. Toi aussi tu peux y aller si tu veux", poursuit-elle. "Tiens, vas de ma part chez Christian Lacroix : tu verras, tu seras bien servie". Mademoiselle Jade la remercie du tuyau.

Mais que cherche-t-elle comme vêtements ? "Mais tout et rien ! Car tu sais quand tu as une bouche immense comme moi, tout te va et rien t'habille. Tu devrais essayer toi aussi d'avoir une grande bouche : tu ferais des économies de vêtements", lance Fanny Ardant, toujours imitée par l'humoriste.

Comment choisit-elle ses boutiques ? "Tu sais, c'est eux qui me choisissent. Ils me supplient de porter une paire de chaussures, un châle sublime ou un sac divin", avertit la comédienne, qui dit "oui forcément".