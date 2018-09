publié le 04/09/2018 à 11:08

Ironisant à propos d'un possible retour de François Hollande en politique, Jean-Luc Mélenchon a déclaré "les zombies attaquent". C'est un Jean-Luc Mélenchon grincheux, imité par Laurent Gerra, qu'accueille Mademoiselle Jade en ce mardi matin. "Je voulais savoir si vous croyez vraiment à une recomposition de la gauche autour de François Hollande ?", lui demande Jade.



"Qu’est-ce que vous m'parlez d'ça ? Les gens y z'en peuvent plus et vous, pendant ce temps, avec vot' bande de racailles là, vous m'emmerder avec le Vénézuela !". "Je n'ai pas fait la moindre allusion au Vénézuela", lui rétorque Mademoiselle Jade. "Je vous interrogeais simplement sur vos propos au sujet de François Hollande…"

"Et les chemises de Calvi, on n'en parle pas, hein ?", continue Jean-Luc Mélenchon, toujours imité par l'humoriste. "Combien qu'il en a des chemises, vous le disez pas, ça ! Et les colliers et les bracelets en or de Morini-Bosc, elle a combien de SMIG autour du cou ? Et Ruquier, c'est avec quel pognon qu'il invite toute sa bande en vacances ? Et Stéphane Bern, le royaliste ! Alors m'emmerdez pas avec l'enquête judiciaire sur mes comptes de campagne frauduleux ! Ça pue l'fric là-dedans, y'a que les moquettes et les murs qui sont rouges dans cette station ! Vous mériteriez tous d’être ré-éduqués par Gérard Miller !"

Face à l'humeur du président de la France insoumise, Mademoiselle Jade préfère jeter l'éponge et le remercie. "Ouais, c’est ça, et si tu vois Nicolas 2, le tsar d’M6 dis-lui que son café il est dégueulasse !", conclut Jean-Luc Mélenchon.