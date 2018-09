publié le 03/09/2018 à 09:49

À l'occasion de l'anniversaire des 160 ans de relation diplomatiques entre la France et le Japon, la chaîne Arte a eu l'excellente idée de confier à notre ami Gérard Depardieu une série documentaire sur l'archipel nippon.



"Moshimoshi la Jade, Moshimosho m'sieur Calvi ! Ça veut dire bonjour en japonais. Tenez, je vous ai rapporté des sashimis, des makis et des sushis au poisson cru", salue le comédien, imité par Laurent Gerra. Quand Mademoiselle Jade lui fait remarquer que son poisson cru bouge encore, il tonne : "Et alors ? C'est comme ça que ça mange dans le port d'Otakiko. J'ai aussi boulotté du fugu, le poisson qui rend mort !".

"Tu vois, j'ai survécu. Il suffit de lui enlever le foie et les roupettes, et il plus toxique le fugu. Note-le, si t'en prépares pour tes copines : toujours bien enlever les testicules, sinon tu agonises six heures, comme dans un film de Kurosawa !", avertit Gérard Depardieu.

Au fait, a-t-il aimé le pays du Soleil-Levant ? "Un peu que je l'ai aimé ! Le Japon, c'est mon pays, je te dis ! J'aime tout là-bas ! Tout est raffiné, subtil, bien organisé", lance le comédien. "Au Japon, quand ton train a deux minutes de retard, le conducteur y se fait hara-kiri ! Pis quand y sont en grève, ils emmerdent personne, y chantent pas Bella ciao, y vont au turbin comme d'habitude et y mettent un brassard !", poursuit-il.