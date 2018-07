publié le 30/11/2016 à 10:04

Dominique Strauss-Kahn, imité par Laurent Gerra, serait-il venu nous parler de la primaire de la gauche ? "Not at all ! Vous savez, le rideau des isoloirs, ça me rappelle trop un certain rideau de douche qui m’a valu bien des déboires au Sofitel de New York. Pour moi en ce moment, il y a un autre choix qui compte", répond l'ancien patron du FMI. Mademoiselle Jade veut en savoir plus. "Mercredi 30 gros membre, heu... 30 novembre , un gros-cu-mentaire... un documentaire va sortir dans les salles. Humm, les sales, j’aime aussi les sales !", dit-il avec gourmandise.



"De quel documentaire voulez-vous parler ?", l'interpelle Mademoiselle Jade. "Il s’agit d’un biobite... d’un biopic sur la vie de Rocco Sifredi, le célèbre acteur surnommé 'Italian Stalon', 'l’étalon italien'", explique DSK, toujours imité par l'humoriste. Il ajoute : "Je vous lis le phimosis... euh, le synopsis : l’histoire d'une vie hantée par le désir, humm, qui révèle les cuisses... euh les coulisses du X, derrière le scandale et l'apparente obscénité". Il peste : "C’est un scandale, Miss Jade. Je vais intenter un procès à Rocco. C’est ma vie qui est copiée ! C’est bien la première fois que je n’aime pas me faire pomper", clame-t-il.